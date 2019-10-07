諾貝爾文學獎落誰家？英國賭盤：中國殘雪與村上春樹並列第四

2019-10-07 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾文學獎得主即將在本月10日公布，英國博彩公司Nicer Odds截至今（7）日的「獲獎者預測」顯示，目前連續幾年入榜的日本名作家春上村樹居第四，與華人中排名最高的中國作家殘雪並列。

綜合媒體報導，根據英國博彩公司Nicer Odds截至今日的預測榜，一直備受矚目的日本作家村上春樹排名第4，與其並列的還有中國作家殘雪、俄羅斯作家烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya）、肯尼亞作家提昂戈（Ngũgĩ wa Thiong'o）。

先前曾有法籍華人高行健2000年、中國籍的莫言2012年獲得諾貝爾文學獎後，今年能否出現華裔得主引起關注。諾貝爾文學獎因評審機關「瑞典文學院」爆出性醜聞以及不當的財務行為，去年一度停頒文學獎得主，因此今年將一併公布2018與2019年的獲獎者。

相信有不少人對與這位中國女作家感到陌生，殘雪本名鄧小華，1953年生於中國長沙，1985年首次發表小說迄今已有600萬字作品，被美國和日本文學界認為是20世紀以來中國文學最具創造性的作家之一，也被人稱為是「中國最接近魯迅的作家」。

殘雪曾痛批中國的作家，若不能戰勝自身的民族自戀情結，就無法繼續追求文學的理想；殘雪表示，「很多作家到了40來歲就開始退化，要麼寫不出作品，要麼用贋品來敷衍，矇騙讀者。這種現象產生的根源在於民族自大的心理。我們的文化摧毀、毒害了我們的天才」；殘雪還指出，「中國文化中精神的缺失導致當今的大陸（中國）文學不能生長、發育」。

諾貝爾文學獎與博彩公司提供的預測榜並無必然關係，因文學獎評選過程嚴格保密，而博彩公司是根據私人團隊向文學評論家和作家諮詢，並考量讀者意見、媒體報導、評委喜好等，計算出可能是獲獎作家的賠率。

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