反送中》居港中國人挺反送中 竟遭熟人舉報起底

2019-10-04 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續延燒，繼中國網友整理出「港獨藝人名單」後，旅居香港的中國人也遭到批鬥。日前，中國社交媒體上出現不少「截圖」貼文，內容大多都是居港中國人發表的反送中言論，更被扣上「港獨份子」帽子起底，連家屬姓名、職業、照片和電話號碼都被公開。

據《香港01》報導，化名為「博仁」的中國籍碩士生也是被中國網友起底的受害者之一，他指出，從6月開始就相當關注香港發展，自己也參與多場示威遊行，也曾到休息站做義工，但從未有犯法行為也沒被逮捕過。

日前博仁只是在臉書上分享香港媒體的報導，發表自身看法，包括譴責警方暴力、怒斥政府漠視民意等，但從未表示支持港獨。沒想到他的言論被中國友人截圖，轉發至上百人的微信群組中，無辜被扣上「港獨份子」、「不愛國、分裂國家」等帽子。

博仁得知遭起底的消息後，害怕到連夜刪除臉書帳號，更將微信內的資料全部清除，行事謹慎的他，沒想到會被熟人出賣。隨後，他辦了新的匿名臉書帳號，在個人簡介上寫道「祖國來了，快逃哇！」，因他認為，總還是要有個可以說話的地方。

在微博「祖國反黑」的話題串下面，網友貼上大量「活捉黃屍」、「蟑螂清單」、「掛港獨」貼文，張貼出居港中國人曾發表的反送中言論，細節到連姓名、職業等個資都遭到起底，更有網友號召全民加入「舉報」的行列。

報導提到，這種現象引起了「寒蟬效應」。博仁表示，今後說話都得小心翼翼，原本以為大家都是君子坦蕩蕩，曾經很相信別人的誠信，但現在「防人之心不可無」，他強調，但他不會因為恐懼就不做事，該做的還是要做。

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