反送中》多區集會譴責港警「蓄意謀殺」 警荃灣射催淚彈

2019-10-02 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕由於昨（1）日1名何傳耀中學的曾姓學生在荃灣遭到警方實彈射傷，香港人今晚透過網路號召在多個地區進行集會、遊行，參與者高喊「解散警隊，刻不容緩」等口號，或是舉起「停止射殺我們的孩子」等標語。

綜合香港媒體報導，香港人今天分別在沙田新城市廣場、黃大仙廣場、銅鑼灣記利佐治街、荃灣沙咀道足球場、屯門政府合署以及將軍澳Popcorn商場進行集會，各個集會規模有達數百至數千人。部份地區的參與者走上馬路，警方在晚間9點半左右於荃灣施放催淚彈。

根據香港媒體「立場新聞」指出，有戴V怪客面具的學生在荃灣沙咀道足球場表示，自己認識中槍的學生，對他受傷感到痛心，但認為大家必須要振作，「因為這個政權不是同你講笑，真係可以殺人。『光復香港，時代革命』不是講笑，當他們這麼多子彈不選擇，而是非用真槍不可，其實已經是革命的性質。」

晚間8點多，荃灣沙咀道的足球場被參與者塞滿，市民高呼「建仔（受傷學生綽號）加油」以及「香港警察蓄意謀殺」，也有人舉起「停止射殺我們的孩子」等標語。市民以右手掩住胸口，高舉手機或是伸出五指代表「五大訴求」，又或高唱《願榮光歸香港》。晚間9點左右球場並有人在路上設置路障。

另外，參與銅鑼灣以及黃大仙集會的市民，也在晚間9點左右，走上馬路。

晚間9點半左右，有示威者朝荃灣新介南總部投擲汽油彈，警方還以催淚彈。

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