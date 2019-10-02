美狠母臉書「直播虐嬰」 遭逮還「發酒瘋」

2019-10-02 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州（Tennessee）一位母親（Tybresha Sexton）塞克斯頓近日在臉書「直播虐嬰」30分鐘，不但把僅1個月大的女嬰當「啞鈴」舉，還一邊抽菸！她的「惡劣行徑」不但遭到網友抨擊，也直接將影片寄給警方報案，這位母親最後在家中遭到逮捕後，她不但喝得爛醉，還直接告訴警方「我才不想要這個該死的嬰兒！」。

據美國《WTVC》報導，塞克斯頓9月30日在臉書直播30分鐘，期間除了用左手抓住她1個月大的寶寶、不斷舉高放下，同時用右手夾著菸，不斷對著孩子吞雲吐霧；看到這個直播的網友通通「傻眼」，除了留言制止，有熱心網友直接將飲片傳給警方報案，最後她在田納西州查塔努加（Chattanooga）的家中遭到逮捕。

據警方表示，警方在塞克斯頓注縣許多空酒瓶，而她被捕時「明顯喝醉」，在醫療人員替她的孩子做檢查時不斷講醉話、發酒瘋；除了「反駁」警方「讓孩子處於危險之中」的指控，她還告訴警方「我早就說過我才不想要這個該死的嬰兒！」。

塞克斯頓在昨（1）日被指控犯有「嚴重虐待兒童罪」，此外，還被指控拒捕以及妨害治安，預計將在4日出庭，而目前這名女嬰已轉由塞克斯頓的母親照顧。

臉書網友備份影片

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