川普陷彈劾危機想會「吹哨者」 他將出面作證

2019-09-30 20:44

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普遭舉報施壓烏克蘭總統澤倫斯基,去調查民主黨對手拜登的黑料,陷入彈劾風暴的「電話門」醜聞,川普昨(29)日在推特發文稱,自己應該要和「電話門」的「吹哨者」(舉報者)見一面。對此,眾議院情報委員會主席希夫(Adam Schiff)表示,「吹哨者」將前往國會作證。

綜合外媒報導,川普昨日在推特發文道,「像每個美國人一樣,有權與『吹哨者』見上一面」,川普強調,「吹哨者把1段與外國元首的完美談話,描述得完全不正確,還透過造假方式呈現。」

川普補充,他不僅要和「吹哨者」見面,還想跟非法向「吹哨者」提供訊息的人都見上一面,川普強調,「這個人是在暗中監視美國總統嗎?後果將很嚴重!」

美國眾議院對「電話門」一案展開全面調查,民主黨籍眾院情報委員會主席希夫指出,他的小組已達成協議,要求「吹哨者」提供證詞、前往國會作證。希夫認為,本案核心仍應放在「違反總統誓言上」。

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress......