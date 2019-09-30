川普陷彈劾危機想會「吹哨者」 他將出面作證

2019-09-30 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普遭舉報施壓烏克蘭總統澤倫斯基，去調查民主黨對手拜登的黑料，陷入彈劾風暴的「電話門」醜聞，川普昨（29）日在推特發文稱，自己應該要和「電話門」的「吹哨者」（舉報者）見一面。對此，眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）表示，「吹哨者」將前往國會作證。

綜合外媒報導，川普昨日在推特發文道，「像每個美國人一樣，有權與『吹哨者』見上一面」，川普強調，「吹哨者把1段與外國元首的完美談話，描述得完全不正確，還透過造假方式呈現。」

川普補充，他不僅要和「吹哨者」見面，還想跟非法向「吹哨者」提供訊息的人都見上一面，川普強調，「這個人是在暗中監視美國總統嗎？後果將很嚴重！」

美國眾議院對「電話門」一案展開全面調查，民主黨籍眾院情報委員會主席希夫指出，他的小組已達成協議，要求「吹哨者」提供證詞、前往國會作證。希夫認為，本案核心仍應放在「違反總統誓言上」。

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress...... — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年9月29日

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