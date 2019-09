天籟美聲！美國女街友獨唱詠嘆調 網路熱議「真實」身分

2019-09-28 22:59

〔即時新聞/綜合報導〕一般大眾對街友的既定印象大多是蓬頭垢面、衣衫不整。而近日在美國洛杉磯有一名疑似街友的女子在月台上獨自高歌女高音詠嘆調(Aria),歌唱技巧令人驚艷,也讓洛杉磯警局(LAPD)員警在巡邏時忍不住駐足傾聽,並錄下影片。然而,該影片上網後,女子天籟般的歌喉與街友身分的對比,也引發網路熱議。

「洛杉磯警察局」官方帳號在推特上分享一段影片,頭綁雙馬尾的金髮女子歌唱詠嘆調《親愛的爸爸》(O mio babbino caro),卓越的歌唱技巧與清澈嘹亮的歌喉,令人驚艷、並駐足聆聽。而這名女子的裝扮相當樸素,推著滿載物品的簡陋推車,手上提著大包小包,網友判斷這名女子應為街友。

女子所唱的歌曲《親愛的爸爸》(O mio babbino caro),出自義大利歌劇作曲大師普契尼(Puccini)在1918年的歌劇《強尼·史基基》(Gianni Schicchi),也被視為女高音的必唱曲目之一。該曲為女子向父親表訴自己與戀人相愛的決心,並懇求父親成全。

「洛杉磯警察局」在文中並沒說明這名女子的身分,僅感性表示,有4百萬人以洛杉磯為家,每個人有自己的故事、自己的聲音,有時候當我們駐足、仔細聆聽其中一個聲音時,會意外發現驚奇與美麗。

然而,女子的身分卻引起了意外的爭議。有網友認為,該名女子衣著整潔,而且顯然受過良好的歌唱訓練,與認知中的街友形象有所「衝突」,並認為這段影片為刻意操作,只為引起民眾對居住正義、街友安置等議題的關注,雖然意圖良好,但仍淪於操弄。然而,有網友指出,並不是每個街友都如一般認知中那樣蓬頭垢面,他們也會使用公共設施進行簡單的清潔,他們很可能只是暫時處境艱困,而無家可歸,並不代表他們不注重衛生。

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX