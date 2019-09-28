英國正妹發明「魚皮塑膠」 比石化塑膠更環保、耐用

2019-09-28 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕英國年輕發明家運用有機魚廢料製作「魚皮塑膠（MarinaTex）」，將廢物利用製造環保的塑膠替代物，盼能取代充斥在日常生活中不環保的石化塑膠包裝。

據英國《衛報》報導，英國薩塞克斯大學（University of Sussex）剛畢業的產品設計學生露西．休斯（Lucy Hughes），設法將廢物利用，製造環保的塑膠替代物，解決造成環境危害的一次性塑膠及廢物處理問題。

露西結合紅藻、魚皮和魚鱗的蛋白質，製造出透明且富有彈性的片狀物質，測試結果發現「魚皮塑膠」比塑膠更強韌、安全又耐用，初步估算，一隻大西洋鱈魚的魚廢料約可製作1400個塑膠袋。

這種「魚皮塑膠」埋進土壤後，約可在4至6週後分解，而且可以透過家庭廚餘收集系統回收，這項發明還獲得戴森（Dyson）創辦人成立的設計獎。

報導提到，英國每年消耗500萬噸塑膠，包裝用途就佔了一半，且當地政府即便有資源回收計畫，大部分的生物塑料、可分解塑料並不適合現有的廢棄物處理機制。

露西表示，塑膠雖是很厲害的材料，因此許多設計師、工程師非常依賴，用「不朽」的塑膠包裝生命週期不到1天的食品或產品，非常不合理。

據統計，魚類加工業每年製造近50萬噸魚廢料，且廢棄物商業價值極低。露西強調「MarinaTex代表對材料創新的承諾，將永續的概念融入設計」，更呼籲發明家不應侷限於外形及功能，還要兼顧環保。

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