香港首富強勢反擊！ 李嘉誠高調向中共國企追討債務

2019-09-27 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港首富李嘉誠8月針對反送中運動表態，希望執政者對年輕人「網開一面」，引發中共政法委大為不滿，中國官媒大動作砲轟其「縱容犯罪」，還痛批李是推高香港房價的罪魁禍首，最近李嘉誠開始向中共國企子公司「中國資源交通」追討債務，並向法院申請該集團主席曹忠破產。

綜合媒體報導，李嘉誠基金會23日發聲明指出，基金會於2011年投資香港上市公司中國資源交通集團的債券，其後債券由該集團主席曹忠作私人擔保，但中國資源交通於2016年違約，逾期未全數歸還債劵本金及利息，並屢次拖延還款，至今年7月欠款本金及利息逾11.19億港元，基金會因此向香港法院聲請將曹忠破產。

根據港媒報導，中國資源交通前身為「香港上市物流公司海暉國際資源有限公司」，被中共國企「北京首鋼集團」收購後，更名成「中國木業集團有限公司」（中國木業），2011年再改名為「中國資源交通集團有限公司」（中國資源交通）。

中國資源交通2011年8月在李嘉誠的資金支持下，投資中國內蒙古建設煤炭專用重載高速公路，但該投資近年巨額虧損，導致中國資源交通步入「殭屍企業」的行列。

由曹忠擔任集團主席的五龍電動車集團23日公告，證實曹已遭李嘉誠基金會提出破產申請，當日消息曝光後，曹忠旗下的中國資源交通、五龍電動車及五龍動力三間的股價重挫，跌幅均達到約30%。

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