反送中》籲「網開一面」遭中共砲轟 李嘉誠回應了

2019-09-14 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港富商、長和集團資深顧問李嘉誠日前表示，政府應該對「未來的主人翁」網開一面。此番言論被中共中央政法委員會砲轟，指李嘉誠縱容犯罪。對此，李嘉誠發言人昨表示，對於言論被曲解感到十分遺憾，多年來已經習慣那些莫須有的指責，寬容不等於縱容，不等於無視法律程序。

李嘉誠8日出席大埔慈山寺活動發表談話時表示，雖然法律和人情有衝突，但他認為在政治問題上，雙方都應為對方「想一想」，希望香港年輕人能體諒大局，而執政者亦能對未來的主人翁網開一面。

中共政法委「長安劍」微信公眾號12日發文指出，香港這些少數的「未來的主人翁」，可是在光天化日下毆打警察、痛毆路人、非法集會的暴力份子，若對這種人網開一面，無疑就是縱容犯罪，李嘉誠說出這種言論，根本就沒有在為香港著想。

李嘉誠13日透過發言人回應，對於9月8日在慈山寺的言論被曲解表示十分遺憾，多年已習慣了那些莫須有的指責，永遠會虛心接受批評，但最為重要的是「寬容不等於縱容，不等於無視法律程序」，強調對任何暴力，包括語言暴力，對任何衝擊法治的行為都不能接受。李嘉誠發言人還說，由衷希望各方能尋求空間，而非挑動矛盾，讓香港局勢降溫，社會才可展開對話。

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