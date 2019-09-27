繼參院外委會通過台北法案 美亞太副助卿將訪台

2019-09-27 01:19

〔中央社〕台灣近日接連失去兩個太平洋邦交國，受到美方關注。美國國務院亞太副助卿孫曉雅今天宣布，將以美國資深APEC官員身份，在兩週內訪問台灣。

索羅門群島、吉里巴斯上週相繼外交轉向北京，美國聯邦參議院外交委員會昨日通過「台北法案」，要幫台灣鞏固邦交。美國眾議院外交委員會及自然資源委員會，上午也共同舉辦聽證會，探討美國要如何維繫與太平洋島國的關係。

聽證會上，美國共和黨籍眾議員華格納（Ann Wagner）詢問孫曉雅（Sandra Oudkirk），在索、吉外交轉向之際，是否有計劃依照去年3月生效的台灣旅行法訪問台灣，以展現美方對台支持。

孫曉雅表示，她在兩週內將以國務院資深APEC官員身份訪問台灣，與台灣方面人員商議APEC相關事務。關於訪台行程，孫曉雅沒有透露更多細節。

華格納對孫曉雅訪台計劃表示「十分滿意」。華格納強調：「我們需要做強烈表態，不能讓中國霸凌我們區域好友與盟友。讓台灣了解其在貿易、價值方面的戰略重要性，以及我們對台灣的支持，是很重要的。」

與會的眾議院台灣連線主席、民主黨籍議員康諾里（Gerry Connolly）立刻表示同意華格納的發言。

孫曉雅在5月接任國務院東亞暨太平洋事務局副助卿職位，負責澳洲、紐西蘭及太平洋島嶼事務，她同時也兼任資深APEC官員。孫曉雅是職業外交人員，曾在美國在台協會任職，也曾派駐中國、愛爾蘭、土耳其等國。

談到索、吉外交轉向，孫曉雅表示，對於兩國政府決定轉而承認北京感到「非常失望」。她強調，台海現狀是讓區域能夠維持和平繁榮長達數十年的原因。

孫曉雅指出：「我們相信，因為希望中國能提供經濟好處或優惠貸款，而轉而承認北京的國家，到頭來只會失望而已。」（編輯：徐崇哲）

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