反送中》香港中文大學驚見「連儂大道」 學校發聲明痛心「面目全非」

2019-09-26 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學學生自發號召活動，昨日晚間有多名學生響應，自備膠水張貼「三罷」海報文宣，將校園內變成一條「連儂大道」，貼出相關「反送中」標語，像是「光復香港、時代革命」、「願榮光歸香港」等字句，學校發聲明稱嚴肅處理。

據臉書粉專「香港電台影像新聞」指出，香港中文大學學生發起「中大人x連儂大道」活動，於昨（25）日晚間10點，黏貼文宣和便條紙，欲把校內的百萬大道變成一條「連儂大道」，「中大學生報」臉書貼文也指出，昨晚直至凌晨將近1點，仍有不少學生繼續黏貼文宣。

「香港電台影像新聞」PO出的空拍照片可見，整條「百萬大道」貼上「三罷」的文宣海報，兩旁也以海報貼出「光復香港、時代革命」字句，除此之外，校園內多處可見以海報、便條貼貼出相關「反送中」標語，或以噴漆型式寫下「願榮光歸香港」、「Free Hk」、「五大訴求、缺一不可」等字句。

中大校方今（26）日發聲明回應，對校園多處地方及建築物屢遭恣意塗污，直指此行為令「校園遭受大面積損污，面目全非」，表示遺憾及痛心，並形容行為妄顧其他校園使用者權利，稱「不能以言論自由作為辯解」，表明校方將保留紀律處分權利，若涉刑事毁壞，會嚴肅處理。

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