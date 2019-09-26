中國西北造林反加劇缺水問題 專家批：在沙漠中種樹很蠢

2019-09-26 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕為了對抗沙漠化，中國過去40年來大規模在西北地區種植數億顆樹，但將非當地原生植物種植在乾旱地區上，恐令水資源不足的問題加劇，有外國專家直言，中國在沙漠中種樹很蠢。

中國大規模造林 反令水資源匱乏

英國《自然》（Nature）雜誌日前刊登一篇文章，直言中國在西北地區大規模種樹的行為，恐加速水資源短缺問題，文章指出，中國每年都會在相當於愛爾蘭面積的地區種樹，同時將種植方法傳授給「一帶一路」的國家；但一些科學家憂慮，這些植物並非原產於種植它們的地區，這些品種往往會吸收大量水份，將它們栽種在因氣候變遷而雨量減少的荒漠地區，可能加速當地水資源匱乏的危機。

英國牛津大學的地理學家史坦伯格（Troy Sternberg）更直言，雖然立意不錯，但在沙漠中種樹真的很愚蠢；中國學者也坦承，應考慮不同地區的情況，現在地方政府已改種植更多灌木、草本植物和其他對水需求較低的原生植被。

沙漠化腳步減緩 但乾旱地區卻增加

中國在1978推動「綠色長城」計畫，在三北（西北、華北、東北）地區大量種植防護林，阻止沙漠化的步伐，儘管在抑制沙漠化方面有成效，沙漠化速度從2000年每年1.04萬平方公里擴散，在2017年減為每年2400平方公里，但乾旱地區卻反而增加。

根據數份統計顯示，在1994年至2008年期間，中國的半乾旱地區比1948年至1962年間增長了33%，另一份報告則顯示，中國乾旱地區從1980年開始增加160萬平方公里，相當於伊朗國土面積。

調查顯示，黃土高原人工種植的大部份植物比原生植披消耗更多水，2016年的研究顯示，這些人工新生態吸收大量降雨，使鄰近河流流量減少，反而令當地缺水，上月報告更警示，中國當局應立刻停止「退耕還林」計畫。

北京林業大學生態學家曹世雄表示，政府已經注意到三北防護林工程的錯誤，近年各機構已經開始著手種植用水量較低的灌木，而林業部官員也曾表示，應努力保持植被健康，而不是單純種樹，植被應該在荒漠地方用正確的技術種植。

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