恐怖！中國收集港示威者個資 一旦上「黑名單」到死不撤銷

2019-09-24 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中延燒，示威者不但要面對警察暴力，更要擔心中國「秋後算賬」，中國人權雜誌《寒冬》指出，有越來越多的證據顯示，中國正在大規模收集香港示威者的個資，甚至已經有一些人在「黑名單」上，且永不撤銷。

根據《寒冬》 報導，引述《德國之聲》9月20日的說法，一個名為「香港解密」的網站公布了近百名示威者、記者及政界人士的個資，包含相片、出生日期、電話號碼、社交網站帳號、居住地址及其「劣跡」。

文章指出，該網站曝光後，數個中國官媒紛紛在微博分享網站資訊，「鼓勵中國網友分享該網站資訊，並呼籲網友逼迫名單上的人摘下面罩、摘下面罩」。雖然無法得知是誰向「香港解密」洩漏個資，但沙田區議員趙柱幫表示，有1名受害者指出，確定這些訊息是中國公安洩露出來的。

中國官媒《人民日報》在9月18日發布社評，支持香港立《蒙面法》禁止遊行民眾戴口罩，呼籲示威者應該「不畏懼公開面孔」，此說法也獲得香港親中的議員贊同，聲稱《蒙面法》會幫助香港結束混亂。

報導表示，種種跡象表明，在中國多方推進下，一個香港版的「黑名單」體系即將成形。但「黑名單」究竟如何運作，可以從中國的案例上略窺一二。

報導揭露，1996年福建省一處宗教聚會點被警方查抄，當時警方查到一張信徒的名單，而據政府內部人士透露，時隔23年，政府再次要求調查名單上的所有人，連當時只有7歲的孩子也不放過。另一名政府內部人士表示，「政府的黑名單沒那麼容易取消，只要發現名單上的人現在還有聚會的，抓住了就別想再出來了。」

另外，今年6月湖北省一位年近九旬的癱瘓老人遭到警方盤查，原因是他4年前在宗教聚會時被抓過，雖然他因年齡太大免於牢獄之災，但從此登錄黑名單，直到去世2天前都還被警方盤查。

報導指出，登錄黑名單不僅終生無法消除，也永遠被視作「危險人物」。于姓女子13年前曾經參加過全能神教會的聚會，被舉報後登上黑名單，2019年春天，于女遭雇主解雇，因為察警告這名雇主不許聘用于女。

報導表示，在中國看來，任何人只要曾經被政府定為有「不軌」行為，就會永遠被視作「危險人物」，而列入黑名單。上黑名單容易，下黑名單卻很難。而隨著香港反送中越演越烈，香港街頭的示威者們，即使是孩童，也完全有理由戴上面罩，掩蓋身分。

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