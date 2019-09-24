美中關係緊張 赴美中國留學生人數今年劇降

2019-09-24 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕美中關係因貿易戰而持續緊張，而美國各地大學開學後，2019學年的中國留學生人數大幅下降，甚至有學校的下降幅度達到20％

根據《美聯社》報導，由於美中政治緊張關係升級，導致中國留美學生入學人數銳減，美國大學主要學費來源也受到嚴重波及，統計資料顯示，中國在美留學生人數約有36萬3千多人，遠超過其他國家，佔在美外國學生總數的3成。

以麻州本特利大學（Bentley University）為例，該校錄取的中國研究生數量從去年的110人下降到70人；佛蒙特大學（University of Vermont）的中國學生錄取率下降23％，入讀內布拉斯加大學林肯分校（University of Nebraska–Lincoln）的中國學生人數減少20％。

美國大學觀察人士指出，中國留學生減少的原因除了美中貿易衝突外，美國逐漸關注中國留學生對美國構成的安全風險也是原因之一，美國學生簽證的審核更加嚴格，特別是從事機器人、航空和高科技製造領域。另外，中國學生及家長則是擔心美國的槍枝暴力問題和更加嚴格的移民法規。

為了因應中國留學生入學人數減少，受到衝擊的美國大學正保持現有的中國留學生人數，同時也加緊招募來自其他國家和地區的留學生，適當調整相關的研究生教學計劃。

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