美國稱伊朗發動空襲 將派軍增援沙國

2019-09-21 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯2座石油設施14日遭空襲破壞，美國認為兇手是伊朗，而伊朗則否認與這起攻擊有關，美國總統川普隨後宣布將擴大對伊朗的經濟制裁，並派軍前往沙烏地阿拉伯駐守，伊朗政府今（21）日表示，美國加重制裁正顯示他們的制裁政策無效，而如果有軍隊進犯伊朗領土，就會摧毀那個國家。

綜合外媒報導，沙烏地阿拉伯2座石油設施14日遭無人機空襲破壞，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）18日指稱兇手是伊朗，葉門的武裝組織胡賽（Houthi）卻承認是他們在伊朗的支持下犯案，伊朗政府則否認與攻擊事件有關，聯合國安理會呼籲，不論兇手是誰，在釐清犯案者的身分前，各方都應保持冷靜。

川普去年5月宣布退出《伊朗核協議》後，開始對伊朗實施經濟制裁，使兩國交惡，川普更在本月18日宣布大幅度擴大對伊朗的經濟制裁，將切斷伊朗政府所有的資金來源，更在昨（20）日宣布將派軍支援沙烏地阿拉伯，使雙方關係持續惡化，伊朗軍隊「伊朗革命衛隊」（IRG）今日表示，他們會摧毀任何進犯伊朗領土的國家，並警告美國及其盟國「小心別犯錯」。

伊朗政府今日指出，美國做出的制裁是沒有用的，而他們加重經濟制裁更表明這些制裁政策已失敗，並說明如果美國想談，就必須恢復遵守《伊朗核協議》，且停止以「經濟恐怖主義」對付伊朗。

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