要「驅除惡魔普廷」被捕 國際特赦組織籲釋放薩滿巫師

2019-09-21 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名流浪薩滿教徒向總統普廷（Vladimir Putin）放話，稱要徒步行走8千公里路，前往總統所在的克里姆林宮，「驅除惡魔普廷」，由於他的支持者已舉行多次抗議政府的活動，警方日前將他逮捕。對此，國際特赦組織呼籲政府放人，還他宗教自由權。

據《衛報》報導，加比謝夫（Aleksandr Gabyshev）是西伯利亞的薩滿巫師，他穿越俄羅斯到莫斯科，聲稱要利用他的魔力，在2021年驅逐普廷。他在Instagram中稱普廷是野獸、地獄的魔鬼、撒旦的兒子等，也說明他這次來訪莫斯科，就是為了清除普廷。

加比謝夫日前受訪時提到「是上帝和大自然告訴他要這樣做，若能對普廷進行驅魔，俄羅斯將獲得自由」，他在旅途中聚集了許多「追隨者」，這些人在他被捕前，於俄羅斯各地罕見地舉行抗議活動，抗議政府在選舉上有缺失。

當地警察證實，武裝警察包圍了加比謝夫的營地，並在19日將他逮捕，但沒說明拘留原因，部分支持者認為可能會因推翻政府的言論而面臨指控。目擊者葉戈洛夫（Viktor Yegorov）形容，幾十名拿著步槍的警察在毫無解釋的情況下，就將加比謝夫押走，並稱「對政府構成危險的人就是這樣被捕的」。

針對加比謝夫事件，國際特赦組織發表聲明指出，加比謝夫從3月起徒步前往莫斯科，他已經走了3千公里，吸引許多追隨者，並在過程中有一些「自發性的公共聚會」，卻遭到逮捕。

國際特赦組織俄羅斯總監茲維亞吉納（Natalia Zviagina）呼籲政府釋放加比謝夫，因為此舉已侵犯他的宗教自由權「難道他們真的害怕他的魔力嗎？」他應該像任何人一樣自由表達自己的政治見解與宗教信仰。

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