智能不足男太餓「煮肉」意外揭5年前命案

2019-09-21 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡近日驚傳「鐵鍋煮屍」事件，據調查，鍋中狀似「胚胎」的屍塊屬於一名2歲半女童！奇怪的是，這名女童竟在5年前已經去世！警方目前已經鎖定兇手為受害女童的馬來裔雙親，而2人因先前涉入挾帶毒品案件，早已受到收押，如今2人再度被指控涉嫌謀殺，罪名成立後2人將面臨死刑、或終身監禁加鞭刑。

綜合外媒報導，新加坡警方在10日晚間8時30分接獲牛車水振瑞路一處組屋8樓發生命案，警員趕到現場後，在屋內查獲一個裝有屍塊的鐵鍋，不料，狀似胚胎的屍體，經檢驗後證實為2歲半女童的遺骸！而兇手竟是女童親生父母；據調查，女童早在2014年3月遭到謀殺，屍體卻在5年間完全沒被人發現，直到女童父母因挾帶毒品遭到收押後，家中只剩下女童父親智能不足的弟弟單獨居住，才導致此案件曝光！

據報導，女童父母其實育有6名子女，除受害女童外，沒有其他孩童受傷或死亡，由於孩子很多，鄰居根本沒有發現女童失蹤；而女童父母早在5年前就試圖焚屍滅跡，不過卻沒完全燒光，後來索性密封在鐵鍋裡保存，長期以來都沒有傳出異味，直到10日「疑似」因為女童父親智能不足的弟弟過於「飢餓」，誤以為鐵鍋中有「肉」，進行烹煮，導致惡臭四竄，周遭鄰居報警後，整起事件最後才曝光。

女童父母在17日出庭，法官下令將2人還押於中央警署，方便配合調查，並訂定下次開庭時間為24日，由於2人涉嫌謀殺，依當地法律，最重可判處死刑（絞刑），或終身監禁加鞭刑。

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