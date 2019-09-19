福島核災 3名前東電高階主管1審判無罪

2019-09-19 15:06

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕因為日本福島核一廠核災事故，被以「業務上過失致死傷罪」起訴的東京電力公司前董事長勝俁恒久等3名前高階主管，19日經東京地方法院宣判無罪。

3名東電前高階主管是在2011年福島核災發生時，擔任董事長的勝俁恒久與兩名副社長武黑一郎及武藤榮。對於3人是否應對福島核災負刑事責任一事，東京地檢不予起訴的主張，兩度經檢察審查會議決推翻，2016年2月檢審會以涉嫌「業務上過失致死傷罪」對3人強制起訴。

檢審會指定擔任檢察官的律師指出，東電子公司在2008年已預測福島核一廠可能遭到高15.7公尺的海嘯襲擊，東電高階主管事前已掌這份試算的預測報告，卻沒有採取任何有效的因應對策涉嫌業務過失，對3人求刑5年有期徒刑。3名被告反駁以試算預測報告做為因為對策的根據並不充分，主張無罪。

全案從2017年6月由東京地院進行審判，經過37次開庭於今年3月結審，東京地院今天宣判3人無罪。爭議焦點在於海嘯來襲能否預見、應該預見到何種海嘯及根據什麼數據才能預見等，日本放送協會（NHK）報導，無罪宣判時法庭旁聽席傳來一陣「不會吧」的鼓噪聲，法院外聚集的民眾也大呼「無法接受」。

東電發表聲明指出，對於刑事訴訟的判決不予置評，未來將繼續以「福島重建」為原點，誠心誠意全力進行核災損害賠償、廢爐措施及除污等工作，並繼續提高核電廠的安全性。

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