香港墓園塞爆！地下也地狹人稠... 一個骨灰罈位要排7年

2019-09-19 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港地狹人稠導致房價高漲，就連「墓園」也是同樣情況。一名英國攝影師最近拍下香港墓園的照片，山坡上排列整齊、密密麻麻的都是石碑，墓碑的密集程度讓人相當驚訝。專家指出，連要登記一個骨灰罈位，都得等7年才排得到。

據《CNN》報導，建築攝影師法隆（Finbarr Fallon）在香港度假時，造訪一處墓園，就被香港墓地的設計吸引，於是從5年前起就多次造訪香港各地墓園，並用相機記錄美景。

法隆表示，「我想透過拍攝角度，在構圖上描繪生與死間的關係與距離」，在照片中可以看到，數千座墓碑沿著山坡緊密排列，形成和諧又詭異的畫面。

研究高齡化與死亡的教授周燕雯提到，在香港的私人墓園買一塊永久地，要價約28萬港幣（約新台幣110萬元），現在的價格更賣到4倍多。即便現在大多數香港人都以火葬取代土葬，但空間仍然不足，雖骨灰罈所占空間較小，但現在要排隊登記一個罈位，要等長達7年之久。

周燕雯說「幫祖先和已故家人找個永久安置地，是表示尊重和孝順，若無法找到墓地或骨灰龕，人們可能會因此感到內疚」，礙於空間有限，現在有些家庭選擇將骨灰罈放在家中，也許這樣違背了傳統，但至少比較方便，也能讓亡者獲得安息。

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