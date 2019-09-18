反送中》海外香港研究生創「民主聯盟」 用學術專業為香港發聲！

2019-09-18 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」抗爭持續延燒，一群來自香港，主要在美國就讀的海外研究生，今（18）日宣布成立「香港海外研究生民主聯盟」，以「支持香港民主和自由的發展」，並推動香港主體研究。

海外研聯18日在臉書專頁表示，該組織成立宗旨有三：連結世界各地的香港海外研究生、支援香港民主及自由的發展、促進香港與國際之間的學術和民間交流；「我等希望以自身的學術知識，與香港人一同為香港追求民主、爭取自由，同時在我們的專業範疇內向世界講述香港的故事。」

香港《立場新聞》 報導，海外研聯計劃在全球主要報章發表評論文章，爭取國際關注，該組織成員、美國威斯康辛大學社會學博士研究生陳婉容表示，預計本月內將以「香港海外研究生民主聯盟」名義，在主要國際報章撰文。

海外研聯短期目標是推動美國國會通過《香港人權與民主法案》。據《立場》報導，該組織認為，這次美國國會聽證會十分重要，加強了香港「反送中」運動與國際社會的連結，出席人士的演說，點出了香港在地緣政治的重要性，儘快通過《香港民主法》，與美國利益攸關。

此外，海外研聯另一主要目標，是在海外學術界推動以香港為主體的研究。陳婉容表示，美加學術界在中國「崛起」後，「香港」很長時間被「中國」這題目遮蔽、邊緣化。

陳婉容指，「雨傘運動」讓香港再次進入國際社會視野，近日的「反送中」運動更震驚全球，「為了豐富香港人身份認同及民主運動的長遠論述，為了得到更多國際社會的聲援，在主流媒體和學術界中，必需有以香港為主體的論述和觀點。」。

陳婉容說，台灣有北美台灣研究協會（NATSA）等組織，推動在北美有關台灣的研究，相比之下，北美的香港研究生，這類組織性聯繫較薄弱，「香港海外研究生民主聯盟」希望彌補這不足。

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