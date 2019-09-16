驚悚！英教堂開放露營、午夜墓園漫步 遊客：太有氣氛

2019-09-16 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國部分教堂近日開放遊客留宿「露營」，旅客能在中世紀教堂中盡情探險，彈奏管風琴，甚至在午夜去墓園散步。讓這些教堂除了賺取維修費用外，也以新的方式保持活力。

據《Gulf News》報導，英格蘭安立甘宗教堂保護信託基金藉著出租教堂空間，提供訪客過夜，以賺取教堂的修繕費用，並提供摺疊床和睡袋讓訪客能「躺在真正古老的空間」。

主修考古學的日本大學生小野加繪一直希望能在歐洲鄉村中世紀的教堂辦場驚悚派對，一起看恐怖片後去墓園漫步，對於教堂外的墓園，她一點都不害怕，並表示「太有氣氛了，想想看誰在我們的地下長眠」。

體驗後教堂露營後，小野表示「在教堂過夜令人毛骨悚然」，但被嚇到也算是計畫內的事。他形容昨晚有奇怪的聲響和午夜的彩繪玻璃，再加上教堂內的蝙蝠不斷發出吱吱的聲音，是個可怕的夜晚。

同為教堂露營客的周玲博，雖身為一位無神論者，但他認為教堂在現代越來越不被重視，令人難過。但她覺得，如今教堂有了新的方式可以保持它的活力，也能讓更多人欣賞教堂之美。

教堂露營事務經理貝斯特（Neil Best）表示，經過和志工與地方團體協商後，大家都非常支持這項計畫，才挑選出這些教堂提供旅客露營。

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