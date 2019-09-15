房東要求進屋屢遭拒 退租後一開門被「垃圾山」臭到吐

2019-09-15 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國一位43歲的房東密亞（Shahin Miah）出租他在伯明罕的房子給同一位房客5年，但這幾個月開始，每當他要求進入房屋，他的房客無論如何就是「不讓他進屋」；直到8月底，房客突然搬走，終於進入房屋的他，不只看到滿滿的垃圾山與滿地的排泄物，還聞到整間房子瀰漫腐敗惡臭，讓他只好逃出房子嘔吐！

據英國《伯明罕生活報》報導，密亞將這間3房的房屋以每月590英鎊（約2萬3000台幣）出租給一個帶著4個小孩的單親媽媽已經5年了，就在5月時，房屋需要進行煤氣維修，這名媽媽不但阻止維修人員進入，當密亞要求進入時，她甚至威脅要採取法律途徑。

直到8月底房客主動聯繫要搬離，密亞才終於能「闖」進自己的房子，因為房客連鑰匙都沒有還！就住在同一條街的密亞也表示，自己去（2018）年整年都沒有看過這位女房客打開窗戶或窗簾，也沒有在倒垃圾時遇過她，只要他提出要去看房子，房客總說自己很忙、要出去等藉口，也從來不回覆什麼時候有空。

據報導，密亞當初乾淨整齊的房子，如今不僅廚房散落腐爛食物、壁紙充滿黴菌以及污垢、整間房子散落著各種物品和黑色大垃圾袋，甚至還有糞便出現在往廚房跟浴室的通道上，導致密亞當下堵住鼻子，跑到屋外嘔吐。

現在，密亞不但要花2000英鎊（約7萬7000台幣）才能將房子清理乾淨，還需要額外再將房屋重新整修，但他也表示，自己還擔心這名女租客的孩子，他衷心希望她能善待自己的孩子，別讓他們繼續在這樣惡劣的環境生活。

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