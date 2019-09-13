《牠》太嚇人！男星誤以為特效 親見小丑「脫窗」悲劇了

2019-09-13 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕《牠第二章》（It: Chapter Two）近期在台上映，首日票房突破千萬元。出演主角之一的美國喜劇演員海德（Bill Hader）日前上節目談起拍攝經驗，他原本以為小丑「脫窗」的眼睛是電影特效，沒想到小丑親身示範，讓海德嚇得落荒而逃，爆笑畫面在歐美社群上瘋傳成為近期最佳迷因（meme）。

史蒂芬‧金小說改編的電影《牠》續集近期在台上映，再掀「恐怖小丑」Pennywise熱潮。出演主角之一的美國男星海德（Bill Hader）日前在節目上談起片場經驗，也順道解釋在網路上瘋傳的「落荒而逃」照片來由。

海德表示，恐怖小丑的演員史柯斯嘉（Bill Skarsgard）私底下是個幽默風趣的人，但演出小丑卻又如此可怕。海德一直以為電影中小丑在激動時眼睛外斜（俗稱「脫窗」）的畫面是電影特效，沒想到「全副武裝」的史柯斯嘉突然親身示範恐怖「脫窗」，令他當場「落荒而逃」。

這些照片也在歐美社群瘋傳，海德的逗趣反應和史柯斯嘉的反差讓網友爆笑不已，紛紛加上圖說改編，成為近期最佳迷因（meme）。

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