詭異！公寓火災後 消防員在冰箱裡發現母子焦屍

2019-09-13 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕韓國忠清南道天安市11日清晨5時22分發生一起離奇公寓火災，消防人員灌救40分鐘後進入火場搜尋，竟在雙門冰箱內發現一對母子的焦屍。

據《韓國先驅報》報導，死者為與丈夫、長子分開居住的62歲婦女與35歲兒子，兩人所陳屍的冰箱門是敞開的，冰箱附近還有一種易燃物質，廚房的煤氣閥也損壞了，當局認為起火原因可能是縱火，但還需要進一步釐清。

警方透露，當消防員趕到現場時，建築物的大門被鎖上，沒有任何證據表明有人從外面闖入，公寓監視器也沒有拍到其他人進出母子的住處。

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