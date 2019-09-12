習近平要菲律賓擱置仲裁 交換共同開發南海資源

2019-09-12 01:28

〔中央社〕菲律賓總統杜特蒂10日晚表示，中國國家主席習近平提議，馬尼拉當局擱置海牙常設仲裁法院2016年針對南海議題所作不利北京的裁定，換取共同開發南海資源的合資事業控股權。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）8月29日與習近平在北京會面。根據杜特蒂的說法，一旦馬尼拉擱置「南海仲裁案」對北京不利的裁定，則中方願意減少在共同開發禮樂灘（Reed Bank）天然氣田的合資事業持股，讓菲方成為大股東。禮樂灘位於南沙群島東部、菲律賓專屬經濟海域（EEZ）內。

杜特蒂引述習近平表示：「擱置你們（菲律賓）的主張。然後讓大家與中國企業攜手合作。他們想開發。倘若有成果，則我們會好心給你們（菲律賓）60%。只有40%會是他們（中國）的。那就是習近平的承諾。」

中國外交部發言人華春瑩今天在記者會上並未針對中菲兩國領導人的互動提供具體細節，僅表示習近平指出，合作將會為開發南海資源帶來更大進展。此外，華春瑩稱杜特蒂曾表示，願加速實踐與中國在開發海洋石油和天然氣方面的合作。

「南海仲裁案」指的是菲律賓認為，中國的「九段線」主張及近年在南海中菲爭議海域的島礁開發活動已違反「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），因此向海牙常設仲裁法院提出的仲裁案。2016年7月，在中國缺席的情況下，仲裁庭公布仲裁結果，支持菲律賓幾乎全部訴求。

仲裁庭也裁定，菲律賓有權開發其海岸線約140公里外的禮樂灘天然氣田。中國也主張本身對禮樂灘的合法開發權利。

杜特蒂向來對習近平表示友好，以保住中國對菲國的數十億美元投資，為此更避免挑戰北京當局在南海的各項擴張行動，包括填海造陸和興建軍事設施等。

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