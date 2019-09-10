銀行錯誤轉入374萬元 夫婦倆狂花333萬現在慘了...

2019-09-10 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕銀行帳戶若有不明的金錢匯入，千萬不要去動它！美國賓夕法尼亞州羅伯特與蒂芬妮夫婦（Robert and Tiffany Williams），兩人在BB&T銀行的帳戶於5月31日被錯誤轉入12萬美元（約新台幣374萬元），但夫婦倆完全沒聯繫銀行而是到處血拚花了10.7萬美元（約新台幣333萬元），結果現在面臨竊盜重罪起訴。

據《BBC》報導，夫妻總共買了一輛雪佛蘭Traverse休旅車、兩輛四輪越野車、一輛露營車、一輛賽事用車和其他家用物品，他們還借給朋友1.5萬美元（約新台幣46.8萬元）。

事實上，該筆款項原本是其他客戶拿來投資公司的費用，銀行於6月20日發現疏失後，連忙聯繫這對夫婦，但蒂芬妮告知銀行家裡已經把錢花得差不多了，因為她丈夫拿了一大筆錢買了一輛越野車，她會和丈夫談談並與銀行討論還款事宜。

然而，在這之後銀行始終無法聯繫到夫婦倆，最後只好訴諸法律。執法人員7月找到羅伯特與蒂芬妮後，兩人都承認這筆錢並不屬於他們的，卻還是把錢拿來消費。在銀行疏失之前，羅伯特與蒂芬妮的銀行存款平均為1000美元（約新台幣3.1萬元）。

BB&T銀行已將12萬美元存入正確的帳戶，夫妻倆則被控竊盜與使用被竊財物等罪嫌，目前被保釋在外。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法