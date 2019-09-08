10歲起遭繼父性侵懷孕3次 母親只會帶她去墮胎

2019-09-08 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕英國驚傳駭人性侵事件！現年28歲的格雷（Rochelle Gray）從10歲開始，遭受繼父安德魯斯（Anokye Andrews）性侵長達7年、期間懷孕3次，第一次懷孕時甚至年僅12歲！而她的母親瑪莉（Mary Andrews）卻說她是「騙子」，然後帶她到醫院墮胎，湮滅被性侵的證據；這對毫無人性的夫妻在（2019）今年遭到判刑，安德魯斯因強制性交等罪名被判入獄20年，而瑪莉則因虐待兒童被判5年徒刑。

據英國《太陽報》報導，格雷表示，她的母親瑪莉從2000年開始和安德魯斯約會，起初安德魯斯對她像「公主」一樣寶貝，但就在瑪莉與他結婚前一週，安德魯斯開始對她性虐待，婚禮結束後她就開始遭到性侵；從那時開始，安德魯斯一週性侵格雷4次，導致她在12歲時懷孕。

第一次懷孕時，格雷不敢告訴母親真相，謊稱孩子是學校同學的，母親瑪莉就帶她去醫院墮胎；但懷孕並沒有阻止安德魯斯繼續性侵他的繼女，2年後14歲的格雷再度懷孕，這次她告訴母親安德魯斯多年來一直性侵她才導致她懷孕，但她的母親只說她是她「騙子」，然後逼她謊稱自己懷了男朋友的孩子。

格雷對她的母親不在乎自己被性侵感到絕望，第三次懷孕時，她的母親依舊只有帶她去墮胎；直到她17歲搬離家後，她鼓起勇氣告訴她的男友丹尼爾（Daniel）自己多年來遭受繼父的性虐待後，育有4個孩子的格雷終於前往警局報案，安德魯斯和瑪麗2人最終被逮捕且遭到起訴。

今（2019）年4月，現年44歲的安德魯斯被判犯有2項猥褻罪，7項強制性交相關等罪名，50歲的瑪麗被判虐待未成年人，2人合計被判入獄25年。

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