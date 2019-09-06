德國貓熊寶寶要取作「黃之鋒」？本尊提醒：恐被送中

2019-09-06 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕德國在2017年向中國租借貓熊「嬌慶」和「夢夢」，這對公母熊貓在8月31日產下雙胞胎，德媒民調顯示，德國民眾希望將牠們取名為「香」（Hong）和「港」（Kong），另也有「黃之鋒」、「周庭」等選項入選，黃對此表示，若把熊貓取跟自己一樣的名字，恐怕會被「送中」。

德國在2017年支付中國1500萬美元，相當於付出台幣4.7億元代價，成功向中方租借母貓熊「夢夢」與公貓熊「嬌慶」，時間為期15年，德中雙方簽訂的條約指出，中國擁有熊貓新生兒的所有權，在新生兒產下2至4年，可以開始獨立生活後，就要回歸中國。

綜合外媒報導，德國《每日鏡報》（Der Tagesspiegel）因應新生的貓熊雙胞胎，發起取名活動，讓讀者提出建議，其中，「香」和「港」拔得頭籌，最獲民心；也有讀者建議把熊貓取作「黃之鋒」及「周庭」，與香港眾至秘書長、前副秘書長同名同姓。

黃之鋒今（6）日得知此事後，在臉書轉貼港媒報導，並表示，如果真的把貓熊寶寶取成我的名字，就怕中國共產黨會像德國要求把「黃之鋒」送返中國，說真的，「貓熊外交」就擺明是中國權威擴張的象徵，黃呼籲各國「收貓熊就可免則免啦」。

黃之鋒臉書全文

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