傻眼！他在飯店刷卡買1瓶啤酒 帳戶被扣了212萬元

2019-09-06 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕有夠貴！澳洲板球記者萊勒（Peter Lalor）出差到英國曼徹斯特採訪賽事，在Malmaison飯店點了一瓶原價5.5英鎊（約新台幣211元）的Deuchers IPA啤酒來喝，結果他刷完卡赫然發現價錢竟然是5萬5315.12英鎊（約新台幣212萬元）。

據《BBC》報導，萊勒回憶，女侍拿帳單過來時自己沒有戴上老花眼鏡，只說了一句不想要收據女侍便去結帳，但萊勒突然有個第六感出現，感覺好像有什麼事情不對勁，便跑過去問了女服務生自己花了多少錢買啤酒。

女侍低頭檢查了一下，便摀住嘴開始傻笑，拒絕告知萊勒金額，只說發生了錯誤她會處理好的。萊勒說，女服務生一直在咯咯笑，他告訴她這件事必須要改正過來才對，女侍見狀連忙叫來經理，經理則顯得更為認真地處理此事，告知萊勒他們會進行退款。

然而，兩天之後萊勒接到了妻子的電話，他們的銀行帳戶裡真的少了5萬5315.12英鎊。萊勒感嘆，自己應該是喝了史上最昂貴的啤酒，而且他被告知要等10個工作天才能退回款項。飯店發言人對此出面道歉，承諾會針對此事展開調查。

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