她怨網購木砧板踩雷嚴重發霉 網笑「海苔年輪蛋糕」

2019-08-24 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕網路買東西雖然有機會撿到便宜，但遇到詐騙或實物與圖片不符的風險也不低，有網友在網路po文抱怨，他在臉書購買了1個木製砧板，結果送來的商品狀況非常糟，向賣家反應卻遭到封鎖，讓她氣得將對話與商品照片po網爆料，網友們看到貼文後也感到相當誇張。

該網友今日在臉書「爆料公社」po出幾張照片，可以從照片中看到砧板的外圍有各種污漬與霉斑，令人看了不禁想吐，原po在貼文中表示，在臉書向人購買了1個木製圓形砧板，結果送來時商品卻發霉得很嚴重，當她向賣家反應時，賣家竟然還堅持商品在出貨前都有仔細檢查，想藉此裝傻推卸責任，還要原po先清洗一下，結果當原po開罵時就馬上將她封鎖，讓她感到氣憤難耐。

網友們看到貼文後都感到非常誇張，紛紛留言「再放久一點就生靈芝了，賺到了」、「不能拿來切菜～但是可以拿來培育菇類」、「誰給你的勇氣在FB買東西？」、「買就送海苔的概念？」、「原來是切菜板，我還以為是普洱茶餅」、「海苔年輪蛋糕的概念嗎？」

也有在臉書購物受騙的苦主留言「真的不要在臉書買東西，上次買內衣尺寸不合換貨說要付運費400、我說那我要退貨，說會請貨運來收，結果就封鎖我了」、「上次我也是被騙，幸好對方用貨到付款。直接去貨運站辦理退貨」，另外有網友專業解惑「松木太軟不太適合當砧板，出貨時木頭碰到水又包著，溫度和濕度夠的時候，霉菌只要2~3天就可長滿表面。」、「發霉！可以拿去木材工廠請他幫你把表面拋光」。

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