少年求P掉臉上胎記 大神設計師「原圖奉還」︰你很酷

2019-09-05 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕國外有名20歲少年因臉上有大片紅色胎記，將自己的自拍照傳給網路上的P圖大神，希望能幫他將胎記消去，不過平時以P圖為樂的設計師卻是將原圖直接奉還，還勸少年「別掩飾讓你與眾不同的東西」，並稱讚少年他的胎記看起來其實很酷，這番回應也引發廣大網友好評。

佛里曼（James Fridman）不僅是位英國平面設計師，在網路上更以擅長P圖為網友所知，上月底他又PO出一張照片，但這次卻是完全沒P過的照片，細看內容才知，原來照片中的少年西瑟（Cesar）原本傳了自己的自拍照，希望佛里曼能幫他將臉上的大片紅色胎記消去。

但佛里曼卻一反常態直接將原圖送回，因為他希望西瑟能接受自己的獨特樣貌，他還勸西瑟說「我們之間的相異及不完美讓彼此成為真正的人，不需要去隱藏讓你顯得獨特的事物，它從出生就是你的一部分，接受它，其他人也會跟著接受的。」佛里曼還備註說「老實說，你的胎記看起來超酷的啦」。這番暖心回應也引發許多網友正面迴響，在網路上獲得4萬5千個喜歡，並有超過7500次轉推。

事實上，佛里曼平時是個幽默的P圖高手，不時也會把網友的照片P成很搞笑的內容，讓網友看了無不津津樂道，但面對一些對自己相貌沒自信的網友，卻又會適時提醒網友不用因此自卑，難怪佛里曼會被眾多網友奉為大神。

pic.twitter.com/zv1tkXUk5m — James Fridman （@fjamie013） 2019年8月24日

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