林鄭傳將撤回條例 記者會改晚間6點發布電視公告

2019-09-04 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕據港媒報導透露，香港行政特首林鄭月娥3日晚間突然宣布，將緊急召見港區人大代表、政協委員和全體建制派議員等人士，原定於今（4）日下午4點聚集禮賓府召開臨時記者會，似乎有意做出「重大讓步」，可能會宣布正式撤回條例。不過，許多媒體在禮賓府外聚集多時仍未見林鄭月娥出面，隨後港媒更新消息指出，林鄭月娥今日不會召開記者會，改由晚間6點召開電視公告。

據《香港01》報導，行政會議成員任志剛、葉劉淑儀、立法會主席梁君彥、經民聯立法會議員梁美芬、基本法委員會副主任譚惠珠、全國政協常委陳馮富珍及多名局長級官員，包括保安局局長李家超等人，已於3點30分陸續抵達禮賓府。

不過，隨後港媒更新消息指出，林鄭月娥今日不會召開記者會，改在晚間6點發表電視公告，且林鄭向建制派表示，不會設立獨立調查委員會。

香港政府今年3月份提交《逃犯條例》引起港人群起憤慨，質疑若成功過關，恐怕破壞香港自由法治，自6月起開始有示威者站上街頭奮力對抗，不斷爆發警民武力衝突，而港警卻將其定調為「暴動」。至今「反送中」運動持續延燒，已逾百萬人參加遊行抗爭，使得港府面臨有史以來最大的政治危機，引起國際高度關注。

示威者強力要求港府回應「5大訴求」，包含完全撤回修例、收回暴動定義、撤銷反送中抗爭者控罪、成立獨立調查委員會追究警隊濫權責任及立即實踐真雙普選，等不過至今仍未獲得正面回應，各界紛紛啟動「大三罷」（罷工、罷課、罷市）行動，以不合作運動迫使港府正視訴求。

林鄭月娥雖曾表示該法早已「壽終正寢」，但卻不願明確表示已經「撤回」，因北京當局指示林鄭不許撤回，也不准對港警或其他事件展開獨立調查。而外媒近日則披露林鄭月娥在一場與香港商界人士的閉門會議中表示「引起不可饒恕的混亂」，令香港陷入政治危機，同時透露中國未定下解決危機期限。

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