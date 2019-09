怪獸級颶風蹂躪巴哈馬 如海嘯過境「災區照」曝光

2019-09-04 11:00

〔即時新聞/綜合報導〕怪獸級颶風多利安(Dorian)即將結束對巴哈馬的蹂躪,現已減弱為2級颶風,向美國東岸移動,本週稍晚將於卡羅萊納州一帶登陸美國本土。最新報告顯示,受多利安颶風影響,巴哈馬的死亡人數現已上升至7人,財產損失暫無法估計。

根據《CNN》報導,多利安颶風結束超過40小時的破壞,正持續遠離巴哈馬,但當地已受到極為嚴重的破壞,根據最新回傳的災區空拍圖,當地無數建物遭夷平,遍地都是殘垣敗瓦,還有許多大型漂流物四散在尚未退去的積水中,宛如海嘯過境的場景。

報導指出,部分災區尚未完全擺脫多利安颶風的影響,滂沱大雨仍持續降下,許多地區的淹水高度已超過一層樓,逼得災民只得爬上屋頂待援,當地官員表示,前述地區淹水構成的危害大過巨風,但由於多利安颶風還未離去,救難人員目前無法協助災民撤離。

