怪獸級颶風蹂躪巴哈馬 如海嘯過境「災區照」曝光

2019-09-04 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕怪獸級颶風多利安（Dorian）即將結束對巴哈馬的蹂躪，現已減弱為2級颶風，向美國東岸移動，本週稍晚將於卡羅萊納州一帶登陸美國本土。最新報告顯示，受多利安颶風影響，巴哈馬的死亡人數現已上升至7人，財產損失暫無法估計。

根據《CNN》報導，多利安颶風結束超過40小時的破壞，正持續遠離巴哈馬，但當地已受到極為嚴重的破壞，根據最新回傳的災區空拍圖，當地無數建物遭夷平，遍地都是殘垣敗瓦，還有許多大型漂流物四散在尚未退去的積水中，宛如海嘯過境的場景。

報導指出，部分災區尚未完全擺脫多利安颶風的影響，滂沱大雨仍持續降下，許多地區的淹水高度已超過一層樓，逼得災民只得爬上屋頂待援，當地官員表示，前述地區淹水構成的危害大過巨風，但由於多利安颶風還未離去，救難人員目前無法協助災民撤離。

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Central Grand Bahama sent me this video of Freeport International Airport: FPO pic.twitter.com/oDPIJXBnP9 — Dem House Leader （@kionnemcghee） 2019年9月2日

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