環遊世界245天！「維京太陽號」挑戰世界最長郵輪旅行

2019-09-04 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕挪威維京遊輪公司（Viking Cruises）推出「終極世界巡航」：一趟長達245天的豪華旅遊，挑戰成為世界持續時間最長的郵輪旅行，力拼創造最新金氏世界紀錄。

美國有線電視新聞網（CNN） 報導，搭載930名乘客的「維京太陽」號8月31日已從英國倫敦格林威治碼頭啟航，將環球航行，沿途行經6大洲、51個國家、111個港口。

為期8個月的旅程將同樣在倫敦結束，在此之前，郵輪會在斯堪地那維亞半島、加勒比海地區以及南美洲的目的地停留，接著前往南太平洋島嶼、澳洲、亞洲，然後返回地中海、歐洲。

這趟「終極世界巡航」，最低票價為9萬2990美元（約新台幣292萬元），包括商務艙機票、餐點和每個停靠港口的免費導覽等。旅程中，乘客將在23個城市過夜。

乘客所搭乘的「維京太陽」號建於2017年，船身長745英尺，設有10個裝潢精緻的餐廳、北歐風的水療中心、游泳池、圖書館和擁有世界級表演的劇院，所有465個特等艙都設有陽台。

維京郵輪的目標是為顧客提供獨特的體驗，乘客可以參加由專家組成的世界級客座講座，成員從作家、考古學家到前外交官和新聞記者，還有常駐的歷史學家和精選的TED Talk。

此外，這艘郵輪上找不到賭場，也沒有小孩，因為這趟旅程僅限18歲以上乘客。

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