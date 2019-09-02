反送中》多家醫院集會抗議警方濫爆 老人跪地致謝

2019-09-02 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕醫護人員在反送中抗爭中執行救護任務時頻遭警方阻擾的狀況加劇，香港醫護界今在在多家醫院發起集會，抗議香港警方濫權濫暴，並要求醫管局維護專業以及病人權益。而在威爾斯親王醫院的集會現場，有名老人跪地感謝醫護人員站出來發聲。

根據「立場新聞 」報導，8月31日當晚，在伊利沙伯醫院擔任護士的黎先生趕到油麻地站，向警方展示護士證並表明，他是合法護士，可進行任何急救，不過遭警方拒絕。黎先生不滿由沒有醫療知識的警方來決定病人傷勢的嚴重程度，直指非專業的判斷會延誤病人病情。黎先生又指，病人權益可能被嚴重剝奪。

而在威爾斯親王醫院，有大批醫護人員在大廳默站，過程中有名老人，跪地感謝醫護人員，被醫護人員趕忙扶起，離去時還頻頻對醫護人員鞠躬。參與集會的護士「Jerry」批評，警隊所謂的嚴正執法，實為濫暴，完全「無視人道救援精神」。「Jerry」表示，他曾參與實名聯署，對於「清算」並不擔心，因為倘若自己的專業，「因政治立場而被否定，是對專業的一種侮辱。」而且他認為，如果真的有一天會清算，這更是要抗爭的理由。

在聯合醫院，有醫護人員在參與靜坐的期間，自發向進出醫院的市民解說，醫護人員發起靜坐的原因。陳護士表示，自己無法接受急救員在抗爭現場進行人道救援，卻被控暴動罪，要求政府取消暴動定性。

在瑪麗醫院，醫護人員高喊，「黃藍是政見，黑白是良知」、「醫護市民，一起同行」、「醫護救人，為何不能」等口號。醫護人員又指生理食鹽水和剪刀不是武器，又提醒路人要「小心警察暴徒」。另外，約400名參與瑪麗醫院醫護集會的醫護人員也在下午拉起「人鏈」，表達心聲。

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