英國工黨籲改選扭轉脫歐 前首相警告勿落入強森陷阱

2019-09-02 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國工黨黨主席柯賓（Jeremy Corbyn）今（2）日表示，他將傾力阻止無協議脫歐，並稱希望透過國會改選，將主導權還給英國國民；但工黨籍前首相布萊爾（Tony Blair）警告，不要落入強森設下的「大象陷阱」（elephant trap）。

據《路透》報導，英國工黨黨主席柯賓（Jeremy Corbyn）今（2）日表示，將會傾力阻止無協議脫歐，稱本週可能是最後的機會。此外，他提出國會改選來扭轉脫歐局面，將權力回歸人民。

柯賓表示：「在這次普選中，工黨主張將主導權歸還人民，並用選票來作脫歐與否的最終決定，包含脫歐或不脫歐的選項。」

對此，英國工黨籍前首相布萊爾（Tony Blair）警告，千萬不要掉入強森的「大象陷阱」，即明顯的圈套。布萊爾說：「強森知道無協議脫歐這個單一選項可能無法獲得多數支持而失敗，但如果國會全面改選，部分人士可能更怕工黨和柯賓拿到多數票而掌權。」

布萊爾強調，柯賓必須明白在脫歐前改選國會，明顯是強森設下的圈套，並以西洋棋中的「大象陷阱」（elephant trap）戰術作比喻。他認為這將使反對無協議脫歐的集中力量受到侷限，變成「讓保守黨和強森主導脫歐」和「讓工黨少數極左派掌控經濟、國防」之間的選擇。

布萊爾認為，工黨必須拒絕國會改選，因為柯賓的民調數據並不樂觀，這是血淋淋的現實。

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