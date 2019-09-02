韓國權貴再傳吸毒！CJ集團公子涉走私、尿檢陽性竟釋放回家

2019-09-02 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕韓國大財閥CJ集團董事長李在賢的長子李善浩，企圖走私液體大麻進入仁川機場海關，被破獲後尿檢又查出他呈現陽性，但李善浩涉嫌走私、吸毒等罪嫌，竟被釋放回家等待調查。

據 《韓國時報》報報導，李善浩當時在行李內藏了數十個液體大麻容器，海關發現後將案件轉交給檢警處理。檢察官表示，李善浩因違反毒品法而遭到調查，目前被允許回家，但檢察官拒絕進一步說明案情。

自2013年以來，李善浩一直擔任CJ集團子公司CJ第一製糖株式會社的經理，該公司專營食品製造與銷售。

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