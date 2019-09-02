逃不了！肯亞地獄門旅行團遭洪水沖走 2死5失蹤

〔即時新聞／綜合報導〕肯亞地獄門國家公園，傳出12人旅行團遭遇洪水躲避不及，共有7人遭到沖走，目前已尋獲2人遺體，救援人員正持續搜索其餘5名失蹤者。
據《BBC》 報導，洪水來襲後，旅團的倖存者連忙向公園管理員報案，當局隨即派出搜救隊和直升機前往現場。肯尼亞野生動物保護局（KWS）表示，被沖走的7人分別為5名肯亞公民、1名導遊和1名外國人，目前公園已暫時關閉。
有不願透露姓名的警官透露，聽取倖存者的說法之後，他們目前推定失踪者全都死亡。地獄門國家公園以其狹窄峽谷聞名，但經常發生洪水。
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〔即時新聞／綜合報導〕肯亞地獄門國家公園，傳出12人旅行團遭遇洪水躲避不及，共有7人遭到沖走，目前已尋獲2人遺體，救援人員正持續搜索其餘5名失蹤者。
據《BBC》 報導，洪水來襲後，旅團的倖存者連忙向公園管理員報案，當局隨即派出搜救隊和直升機前往現場。肯尼亞野生動物保護局（KWS）表示，被沖走的7人分別為5名肯亞公民、1名導遊和1名外國人，目前公園已暫時關閉。
有不願透露姓名的警官透露，聽取倖存者的說法之後，他們目前推定失踪者全都死亡。地獄門國家公園以其狹窄峽谷聞名，但經常發生洪水。