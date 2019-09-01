港速龍衝太子站無差別毆民 「屍殺列車倖存者」還原當時情況...

2019-09-01 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭再升級，昨晚爆發警民激戰，包括催淚彈、水炮車、發射真槍、汽油彈、磚頭等全使出互尬，深夜還傳出警方持武器衝入太子站，無差別攻擊老百姓，其中至少40人被逮。對此，臉書上有網友轉述「一位共事過，絕對可信的戰友」、「太子站黑警恐襲事件的見證人」的說法，試圖還原昨天的事發經過。該篇貼文目前已有逾千次分享，包括眾志秘書長黃之鋒粉專也在其中。

文中開宗明義自稱「我是太子站屍殺列車的倖存者」，雖未被抓，但親睹防暴及速龍小隊「如何拘捕及傷害香港人」，並表示警方宣稱因示威者於太子站攻擊民眾，故進站執法一事，「並非正確」，並指起因為先有一名藍衣人「在車廂內拿起鐵鎚追打示威者，這才是事實」。

文中指出，太子站封站的時候，港鐵廣播要乘客立即離開，「但太子站上方就是警署」，並稱港鐵報了警，留在站內也是「死路一條」，最後發生「屍殺列車」案，許多無辜市民受傷被捕。

文中控訴，當警方在太子站內無差別襲擊、拘捕市民，「沒有港鐵職員現身為乘客提供協助」，並補充被困在站內記者友人說法，稱其曾想向港鐵職員了解「特別情況」所指為何，但對方一概答覆「不知道」，在旁港警則說「記者又怎樣？現在記者採訪都是犯法啊！」後來就被趕出站外，無法了解月台情形。

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