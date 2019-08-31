怪獸颶風多利安太空照好扎實 佛州恐承受「毀滅性打擊」

2019-08-31 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕怪獸級颶風多利安（Dorian）今（31日）風力增強為「極端危險」等級的4級颶風，正朝著佛羅里達州方向直撲。美國太空站也傳回了外太空拍攝的影像，只見多利安結構扎實，十分驚人。邁阿密國家颶風中心（NHC）更擔憂，這次的颶風將帶來「毀滅性的打擊」。

綜合媒體報導，多利安在大西洋上來勢洶洶，朝美國東岸前進，佛羅里達州67郡已全境進入緊急狀態，30個學區宣布周末全面關閉，各地也紛紛開設避難所。州長德桑提斯（Ron DeSantis）29日也早已表示，政府已備好81萬9000加侖的水（約310萬公升）和180萬份緊急餐點可供分發；當局也配有2萬8000名工程人員，準備在停電時搶修供電。

稍早因颶風影響而取消波蘭行程的美國總統川普在受訪時指出，現在的情況看來，多利安將會成為恐怖的「怪獸」，從所有的跡象都顯示，颶風將帶來嚴重的災情；有人也說，多利安有可能類似、甚至比1992年重創佛州的颶風「安德魯」還要嚴重，川普也嚴肅的表示「狀況並不樂觀」。

多利安預測在佛羅里達棕櫚灘「Mar-a-Lago」以北約70英里處的皮爾斯堡（Fort Pierce）附近登陸，然後沿著海岸線向北移動。預報員指出，若持續以等同於週五晚上的風速每小時140英里時速前進，多利安將在週一或週二時威脅佛羅里達半島。

不過目前颶風風暴的軌道仍然存在很大的不確定性，甚至偏差一小時的預測，也有可能錯判多利安將會登陸，或僅是擦過海岸線。邁阿密國家颶風中心也擔憂表示，不知道這次颶風會帶來「毀滅性的打擊」，還是只是驚險擦過，不會造成太嚴重的傷害。

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