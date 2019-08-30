點名通用汽車撤出中國！ 川普：該回美國了吧？

2019-08-30 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（30）日美東時間上午8點6分（台灣時間晚間8點6分）在推特發文，內容點名美國通用汽車（GM）將主要工廠遷到中國，「現在他們應該再度回到美國了吧？」

川普在推特寫道：「通用汽車曾經是底特律的巨人，現在是那裡最小的汽車製造商之一。在我入主白宮辦公室之前，他們將主要工廠搬到了中國，而且是在美國聯邦政府幫忙挽救他們公司之後。現在他們應該再次回到美國了吧？」

據了解，通用汽車總部在密西根州底特律市，知名汽車雪佛蘭（Chevrolet）、別克（Buick）、凱迪拉克（Cadillac）等均為通用汽車旗下品牌，該企業目前在中國有超過5.8萬名員工，分布在11間合資公司與2間全資子公司。

川普推特全文

General Motors, which was once the Giant of Detroit, is now one of the smallest auto manufacturers there. They moved major plants to China, BEFORE I CAME INTO OFFICE. This was done despite the saving help given them by the USA. Now they should start moving back to America again? — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年8月30日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法