愛面子！中國迎軍運會 竟強拆菜園、房舍

2019-08-30 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國即將舉辦世界軍運會，外媒爆料中國政府為了維護其「偉光正」形象，以「美化城市」為由，在武漢開始「城市環境綜合整治」行動，強拆商鋪招牌、毀菜園，讓當地百姓財產成為政府面子工程的犧牲品。

根據《寒冬》 報導，中國每當要舉辦大型活動，都「大搞面子工程」來維護形象。這次即將在10月18至27日舉辦世界軍運會，武漢將接待來自100多個國家的現役軍人。因此從7月開始，政府用挖掘機把當地多戶居民的菜園強行毀掉，理由竟是「外國人看到菜園不齊，有損中國形象」，造成居民嚴重經濟損失，一名種菜為生的8旬婦人表示，政府拆了田卻一分錢也不賠，現在沒有工資，不知未來該怎麼生活。

報導指出，另一村民搭建的大棚也被強行拆除，政府人員聲稱這屬違建，影響市容和國家形象，村民拿出相關文件證明這是經過政府部門同意才建的，卻被政府人員回嗆：「土地都是國家的，連人都屬國家的！」讓百姓氣憤不已，大罵「為國家形象，不管我們老百姓的死活了？」還有殘疾人士在路邊賣西瓜，因「影響市容」為由毆打驅趕事件發生。

此外，政府在一些較破舊的商店街前砌高3米的圍牆，遮住看起來較舊的建築，也因這樣，許多店家無法做生意被迫關門，引起百姓怨聲載道。還有一些破舊的房舍裡住的都是低收入戶，政府也勒令將其拆除，並設擋板將廢墟遮蓋，讓許多人無家可歸，一名租客不知去哪再找房子，無奈的說「政府為什麼不拿築擋板的錢為老百姓做些實事呢？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法