反送中》爆眼少女現身：盼失去的眼讓香港人戰勝邪惡

2019-08-29 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕由香港反送中示威者組成的「民間記者會」今日在記者會上播出，11日尖沙咀清場時，右眼被布袋彈擊中的「爆眼少女」的錄影發言。「爆眼少女」表示，希望自己受傷的右眼，可以像埃及神話中荷魯斯的右眼一樣，有著令香港人遠離痛苦，戰勝邪惡的力量。

根據「民間記者會」發布的影片，「爆眼少女」帶著口罩、墨鏡、右眼矇著紗布、一身黑衣入鏡。她透過預錄的影片首先澄清，外傳以她「哥哥」的名義發言都是假的，因為她沒有哥哥，若有需要，她會透過妹妹以及友人的帳號在「連登討論區」發布。

她接著說，對於香港政府及香港警隊、特首林鄭月娥，她予以最嚴厲的譴責，並呼籲警隊僅守職責，並且停止一切對香港市民所犯下的暴行，對於元朗、荃灣、北角等恐怖攻擊事件也應嚴正執法，予以杜絕。

「爆眼少女」表示，當她在醫院恢復清醒，可以睜開一隻眼時，看見香港人為了聲援她所做的一切，包括「黑警還眼」機場集會、18日170萬人大遊行以及在世界各地發起的相關聲援活動等，令她非常感動以及感謝。

「你們為我付出的時間和血汗，連大雨都無阻你們對我的關心，你們對我的付出，我一輩子也會銘記於心。」她表示，會帶著這份力量，堅強地面對日後的生活。

影片中，她特別感謝醫護人員在她受傷的其間，予以無微不至的照護，也感謝所有挺身而出的香港人，「你們是我心目中的英雄，你們是全香港的無名英雄。」

「爆眼少女」表示，希望自己受傷的右眼，可以如埃及神話中鷹頭神荷魯斯的右眼（真知之眼）一樣，有著令香港人遠離痛苦、戰勝邪惡的力量。此外，她也有個「卑微的願望」，就是希望不會再有示威者再受傷和被捕。

影片的末段，「爆眼少女」促請香港警隊停止一切殘害市民的行為，並要求港府立即回應民間5大訴求。最後她說：「香港人，加油！」

相關影片請見︰

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