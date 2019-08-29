朴槿惠閨密干政案逆轉 南韓最高法院裁定退回重審

2019-08-29 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕對於南韓前總統朴槿惠、朴槿惠閨密崔順實、三星電子副會長李在鎔等人涉及之大規模貪腐及干政案件（閨密門），南韓最高法院今（29）日下午宣讀對朴槿惠及李在鎔之最終判決，裁定撤銷二審部分判決，將2人有罪判決發回高院更審。

綜合外媒報導，就朴槿惠本人之案件，南韓最高法院認定其涉及收賄、濫用職權等多項罪嫌，但一審及二審法院未依法將收賄案獨立審判，因而認定有程序問題，裁定撤銷二審判決，發回首爾高等法院更審。

而就李在鎔涉及之賄賂案，最高法院表示，李在鎔曾提供價值34億韓元（約新台幣8千8百萬元）的3匹馬及相關馬術訓練給崔順實女兒鄭維羅，並曾向崔順實經營之體育基金會捐款16億韓元（約新台幣4千1百萬元），裁定前述50億韓元皆屬賄賂。

二審法院先前認定上述50億韓元不屬賄賂，最高法院此次發回更審，很可能對李在鎔不利，也將可能傷害到三星集團。據《路透》報導，此判決宣讀後，三星電子（Samsung Electronics）股價下跌2%，旗下的三星生技（Samsung BioLogics Co Ltd）及三星物產（Samsung C&T Corp）也分別下跌約8%及6%。

2016年10月，時任南韓總統朴槿惠被爆出閨密崔順實利用2人關係干預國政，並向財團施壓以牟取不法利益。其後李在鎔也被爆出在朴槿惠、崔順實等人施壓下捐款行賄。

2018年「閨密門」案二審判決中，朴槿惠遭判處25年有期徒刑，崔順實判處20年，李在鎔則由一審的5年改判為2年6個月並緩刑4年，當庭釋放。

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