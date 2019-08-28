癌男玩水後發冷發熱 背部現「黑點」48小時後離世

2019-08-28 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國孟菲斯（Memphis）一名66歲男子貝內特（Dave Bennett）和妻女在佛州（Florida）戲水，離開後卻突然不斷發熱、發冷以及抽筋；到醫院檢查後，才發現背上出現「腫脹黑點」，之後確診感染「食肉菌」而出現壞死性筋膜炎，在發病48小時後喪命。

綜合外媒報導，貝內特與妻子在7月時一同前往佛州探望女兒謝里爾（Cheryl Bennett），熱愛水上活動的他們在為期一周的假期裡盡情從事各項水上活動；雖然當時佛州出現有受傷者下水遭食肉菌感染的消息，但謝里爾早已準備好液體OK繃，下水前也確保3人身上都沒有任何開放性傷口。

沒想到，貝內特在準備和妻子返家當天凌晨突然開始不斷發熱、發冷以及抽筋，由於貝內特罹患癌症，他們決定回到孟菲斯，前往固定檢查的醫院；就醫後，不但發現他背上出現奇怪的腫脹黑點，醫師判斷他應是身上傷口在海中接觸到細菌，遭到食肉菌感染後，導致壞死性筋膜炎。

經過檢驗，貝內特所感染的食肉菌為「創傷弧菌」（Vibrio vulnificus），俗稱海洋弧菌，通常通過食用未煮熟的貝類或開放性傷口傳播，感染者會在12小時後開始出現症狀；據謝里爾表示，父親貝內特因罹癌多年，免疫系統受到損傷，擁有比常人多出200倍的感染機率，雖然父親之前也下水過，但只是僥倖逃過一劫罷了。

免疫系統損傷也導致貝內特在接受抗生素治療後，仍不見病情好轉，除了背上黑點不斷擴大、併發敗血症，甚至2度失去心跳，發病48小時後，就因器官受損嚴重、血酸過高而死亡。

謝里爾在父親病逝後將自己的經歷分享到臉書上，文章裡除了緬懷自己的父親，她指出政府相關單位，明知道創傷弧菌的危險，卻沒有向民眾宣導或製造告示牌提醒，最後則在文末附上「創傷弧菌」相關資訊，希望能杜絕再有免疫力不足及有傷口者下水遭受細菌感染，但也呼籲健康者不要因此害怕下水。

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