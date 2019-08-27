妻車內拾「口紅」質問夫外遇 竟然得知「他」想變成「她」

2019-08-27 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國威爾斯（Wales）一名女子凱莉（Kelly Allen）和丈夫沃倫（Warren）結婚11年育有2女、生活美滿，直到近日，她隱約懷疑開始手機不離身的沃倫已經「出軌」，在車上發現一隻陌生的口紅後，她開口質問沃倫是否外遇，沒想到答案她驚訝不已─沃倫坦承「想成為女人」。

英國《鏡報》報導，凱莉和沃倫去年慶祝結婚10週年紀念，舉行一場80年代主題化裝舞會，沃倫決定要扮「滑板女孩」後，便開始一系列的準備，不但剃掉鬍鬚、全身蜜蠟除毛、開始吃減肥藥，甚至買束身衣修飾腰身，本來凱莉只是覺得很有趣，但沒有想到沃倫在舞會後也持續穿著束身衣，還出現奇怪舉動。

凱利開始懷疑丈夫可能外遇了，因為沃倫好像在手機藏著秘密，無論去哪都手機不離身，當她發現口紅並質問對方是誰時，沃倫還謊稱是朋友女友不小心遺留的，直到最後他才坦承「自己沒有外遇」，只是他「想成為女人」。

38歲的沃倫向凱莉坦承，自己從青少年時期就已經確定性向，當年與她相戀結婚後曾試圖隱瞞一切，但在化妝舞會後，他發現這可能是跟妻子說明真相的最好時機；他也表示，會隨身帶著手機，是不想被發現用手機搜尋變性的相關資訊。

雖然凱莉一開始無法接受丈夫的「劇變」，但她發現她對沃倫的愛無關性別，所以願意支持沃倫的決定，2人現在不但會一起化妝、購物，也因為更加了解彼此，關係比以往更緊密；他們的2名女兒也對父親性向的改變從疑惑轉為完全接受，甚至在家庭一起出門遇到嘲笑時，出言保護身分轉變成「柔伊」（Zoey）的爸爸。

柔伊目前正接受激素治療，為進行變性手術做準備，她與凱利也計畫將在手術後，邀請所有親友重新舉辦一場盛大的同性婚禮，帶著所有人的祝福朝新生活前進。

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