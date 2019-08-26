菲國參議員倡行義務兵役 以防「中國攻擊」

2019-08-26 20:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「南華早報」26日報導，菲律賓參議員、前國家警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）日前在參議院一場聽證會上表示，強制學生參加的「儲備軍官訓練團」計畫有其必要性，以防範「中國攻擊我們」。這是首次有菲國政府官員公開做此表述。

菲國近期熱烈討論是否該重新讓學生接受基礎軍事訓練，而22日在參院法案聽證會上，參議員德拉羅沙就大力支持「儲備軍官訓練團」（Reserve Officers' Training Corps，ROTC）計畫。總統杜特蒂執政初期，時任警察總長的德拉羅沙，也曾負責督導全國掃毒行動。

據悉，德拉羅沙在聽證會上向反對ROTC計畫的「菲國全國學生聯合會」副秘書長曼努爾（Raoul Manuel）質問：「你愛你的國家嗎？當中國攻擊我們時，有誰能去對抗中國士兵？新人民軍（NPA）嗎？那麼你會加入新人民軍？」新人民軍為菲國一支反政府武裝部隊，隸屬於菲律賓共產黨（CPP）。

事實上，菲國前總統艾洛優（Gloria Arroyo）的發言人邦耶（Ignacio Bunye）表示，在杜特蒂2016年還是達沃市（Davao）市長，並準備競選總統時，就有報導指杜特蒂支持推行義務性的ROTC計畫，認為如此就能提升菲國武裝部隊（AFP）在西菲律賓海（南海）擊退中國的能力。

然而，在杜特蒂當選後，幕僚卻改稱那只是玩笑話。隨著杜特蒂進一步強化與中國關係，他本人及幕僚更不再搬出「中國侵略」論，來為推行義務性的ROTC計畫背書。因此，德拉羅沙在參院的登高一呼，讓滿室的議員、國防官員和內閣官員都大吃一驚。

根據《維基百科》，菲國實行志願兵役制，陸、海、空三軍的現役軍人為12萬名，預備役軍人13萬名，主要任務為強化首都馬尼拉及西部海域南沙群島的防衛工作，且有半數以上的艦艇和陸戰隊部署在西部海域。

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