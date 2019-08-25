極權數位化！中共利用手機App管控鄉村宗教輿情

2019-08-25 22:41

〔編譯茅毅／綜合報導〕總部在義大利、以報導中國宗教自由和人權現況的雜誌「寒冬」（Bitter Winter）25日報導，中共對宗教的管控愈來愈數據化、常態化，近來要求每個鄉鎮設置「宗教工作助理員」、每個村或社區設置一名「宗教工作協理員」，並由這被稱為「兩員」的基層人員，以一種手機應用程式（App），在蒐集當地宗教信徒與宗教場所相關訊息後上報，而該App已於6月30日正式啟用。

中共自去年以來持續進行針對宗教信徒的登記及調查行動，政府機構、軍隊、國有企業、學校和醫院都正對人民的宗教信仰實施有系統的調查，並輸入資料庫。河南省幾個縣市政府此前已試用過該App，幾個基層政府近期則開始培訓「兩員」。

該App蒐集到的資料數據，將直接上傳到省級的宗教事務管理服務平台。據該雜誌得到的河南某地「鄉村宗教『兩員』工作日誌」，宗教工作協理員必須隨時將「家庭教會」等非官方許可的聚會場所情況上報。官方宗教場所則需每週檢查一次，並提交附照片與影片的報告。協理員還須一一審查（排查）並上報販售宗教印刷品及帶有宗教色彩的春聯、瓷磚，以及有宗教色彩名稱的企業，有「阿拉伯化」元素的建築物。協理員若發現外來傳教人員或被當局列入「邪教」名單中的宗教團體所組織的活動，以及與這些活動有關的可疑人士，也要及時上報，並及時干預和制止有宗教標誌、標語、傳教內容的公益慈善活動。

另據該雜誌取得的另一份名為「關於做好宗教事務管理服務平台手機App使用的通知」，該App的內容包括宗教工作協理員的職責、排查上報、查看報告等。協理員以手機動態驗證碼模式登入後，一旦發現他們視為「緊急情況」的宗教活動或事件，就透過該App上報。鄉鎮級以上政府的官員可藉此檢查宗教場所的每週檢查報告，並就緊急情況進行報告，及時處置，以遂行對宗教情況的即時管控。

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