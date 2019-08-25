反送中》港人群起抗極權 班農：中共無法承受第2起六四

2019-08-25 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續延燒，美國總統川普前首席策士班農（Stephen K. Bannon）大讚香港的示威者面對港警的武力威脅時，展現絕不退縮、堅韌的態度；面對中共極權，毫不示弱、極力爭取自由，應當被提名諾貝爾和平獎。

班農表示，人們總是批評千禧世代（1980後或1990後出生）的年輕人好吃懶做、漫無目標，然而看看這次參與反送中示威的香港年輕人，他們不屈不撓，即便面對港警的催淚彈、橡膠子彈和暴力攻擊也毫不退縮，一次又一次的起身反抗。班農說，港人是當代的英雄，向世人展現自由人民對抗極權時挺身而出的精神，應該被提名諾貝爾和平獎。他認為這對所有人都是榜樣，世人們見證港人創造歷史，香港遊行未來將名留青史。

班農表示，最後中共會受不了，就像當年六四天安門事件前對人民一樣：「夠了，你們怎麼還不回去上班？不聽命中央？」當中共武力鎮壓香港，製造第2起的天安門事件的時候，中共政權的死期也將屆，他不認為在當代，中共還能再承受一次天安門事件（帶來的影響），因為他們會被科技界和資本市場擯棄，即便有防火牆，「自由」的種子會在中國境內播種，他認為中國人民會開始明白，中共敢在香港動手，也必定會在其他地方出手。要解放中國人民，最終還是要靠人民自己醒悟，當14億人民人民受夠政府壓榨，最終會以港人為典範，對極權說「不」。

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