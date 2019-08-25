豬瘟一條龍？看準越南內需 中企養豬場落成大賺災難財

2019-08-25 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟重創中國豬肉內需市場，豬價急速飆漲，鄰國越南也遭殃。中國最大飼料廠「新希望六和」看準越南豬肉需求成長的潛力，今（25）日宣布首座「海外養豬場」在越南落成。

據《路透》報導 ，中國新希望集團旗下「新希望六和」公司今（25）日宣布，首座位於越南平福省（Binh Phuoc）的海外養豬場已落成。

報導指出，這座養豬場是該集團在東南亞國家投資的3座養豬場之一，未來預計每年產出30萬頭肉豬，從今年11月啟用，最終將購入1萬3500頭由荷蘭漢追克斯基因公司（Hendrix Genetics）研發的海波爾種（Hypor-breed）母豬。

據悉，越南63個省份當中，已有61個省遭非洲豬瘟入侵，據官方說法，越南總體豬隻量減少了13%，意即400萬頭豬隻已因病死亡或遭撲殺。

對此，新希望六和海外養殖場計畫經理劉忠表示：「對養豬業來說，每個疾病都同時是一個挑戰和一個機會。在中國也是如此，非洲豬瘟會加速養豬產業的整合。」

劉忠補充表示，新希望六和在中國預防非洲豬瘟的具體經驗，將可以非常容易地應用在豬肉的國際出口上。同時新希望集團也增加了在中國國內的豬肉製品產量，希望藉此時機，在2022前打入國際3大豬肉廠排名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法